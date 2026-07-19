Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье, есть жертвы и десяток раненых

В воскресенье, 19 июля, российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по жилому кварталу Запорожья, попав в многоэтажку. В результате атаки два человека погибли и по меньшей мере десяток пострадали. Под завалами, скорее всего, находятся люди.

Об этом сообщают глава ОВА Иван Федоров и пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, в результате вражеской атаки значительным разрушениям подвергся частный сектор города, существенно поврежден пятиэтажный жилой дом. Также зафиксировано попадание рядом с другой девятиэтажкой.

Федоров сообщил, что в результате ударов по Запорожью погибли два человека, а по меньшей мере десять получили ранения.

«Российские управляемые авиабомбы разрушили два этага пятиэтажного дома, повредили окна и балконы в девятиэтажке. Есть разрушения в частном секторе, горит терминал логистического оператора», – написал он.

По данным местных властей, под завалами многоэтажки находятся два человека – женщина и ребенок. Сообщается, что в настоящее время продолжается спасательная операция.

«Под завалами до сих пор остаются люди. Спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее их деблокировать. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь», – добавил глава области.

Как известно, вчера, 18 июля, российские оккупанты атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего ранения получили пять человек, среди них есть дети.

Напомним, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова разрушен терминал «Новой почты». Известно о четырех погибших и по меньшей мере 20 пострадавших людях, а трое из раненых – в тяжелом состоянии.

Также россияне атаковали Киев баллистикой в ночь на 19 июля. Последствия зафиксировали в пяти районах столицы. Количество пострадавших в результате ракетного удара российских войск по Киеву возросло до 17 человек. Также известно об одной погибшей женщине.

Кроме этого, утром 19 июля российская армия также нанесла по Сумам удар, предварительно, семью управляемыми авиабомбами. Погиб мужчина, еще три человека получили ранения и были госпитализированы.

А еще российские оккупанты атаковали беспилотниками город Изюм в Харьковской области, в результате чего пострадали 20 человек, среди них – годовалый ребенок.

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