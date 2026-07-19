В Киеве в результате обстрела погиб человек, есть раненые

В ночь на 19 июля российские войска массированно атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате удара погиб один человек, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщили Киевская городская военная администрация и мэр столицы Виталий Кличко.

Предварительно, один человек погиб, еще семеро получили ранения в результате ночной атаки на столицу.

Последствия атаки зафиксировали в пяти районах города:

в Днепровском районе сообщалось о задымлении вблизи торгового центра. В результате падения обломков также загорелось общежитие;

в Деснянском районе зафиксировали попадание на территории нежилой застройки и пожар автомобилей;

в Соломенском районе произошло попадание на территории нежилой застройки. Загорелись супермаркет и расположенный рядом жилой дом. По другому адресу обломки упали возле многоэтажки и повредили окна. Со второго этажа спасли человека;

в Шевченковском районе обломки вызвали пожар в трехэтажной пристройке к административному зданию. Повреждено более десяти припаркованных автомобилей, в соседнем жилом доме выбиты окна. Кроме того, возник пожар на территории нежилой застройки;

в Святошинском районе сообщалось о попадании в частный жилой дом. Предварительная информация о пожаре не подтвердилась.

На местах ударов работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки продолжает уточняться.

Напомним, Киев ночью массированно обстреляли ракетами. В нескольких районах столицы фиксировали попадания и пожары после них.

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