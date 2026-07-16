В Сумах объявили День траура по погибшим в результате российского авиаудара

В четверг, 16 июля, в Сумской городской территориальной общине объявили День траура по погибшим в результате российского авиаудара.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артём Кобзарь.

Как известно, в результате вчерашнего авиаудара рф по Сумам погибли три человека, ещё 17 пострадали. В связи с этим 16 июля в Сумской городской территориальной общине объявлен Днём траура.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами», – добавил и.о. городского головы.

Напомним, утром 15 июля военные оккупационной армии путина нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской общины. В эпицентре одного из ударов находилось много гражданских жителей общины, которые получили ранения. Также был повреждён гражданский транспорт.

Сообщалось о трёх погибших и 17 пострадавших. Среди пострадавших – 16-летний парень. Его и ещё двух раненых с тяжёлыми повреждениями госпитализировали.

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