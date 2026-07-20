В Константиновке находятся до 145 оккупантов, ВСУ проводят зачистку ДРГ – Сырский

В Константиновке Донецкой области находятся до 145 российских военных. Украинские защитники продолжают контрдиверсионные операции и ликвидируют вражеские группы, пытающиеся закрепиться в городе.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

18 июня 2026, 16:43 Ключевое сражение лета: что происходит в Константиновке Прогнозы по Константиновке нельзя назвать оптимистичными – россияне пытаются использовать ту же тактику, что и в Покровске.

Сырский посетил подразделения, выполняющие боевые задачи на Константиновском направлении. В ходе поездки он заслушал доклады командования 19-го армейского корпуса, командиров бригад и подразделений относительно текущей ситуации и обеспечения войск.

По его словам, одним из главных приоритетов остается наращивание применения беспилотных систем всех типов. Это позволяет усилить огневое поражение противника и в то же время уменьшить риски для украинских военных.

Константиновское направление и впредь остается одним из самых напряженных на фронте. Ежедневно российские войска осуществляют здесь до 20 штурмовых атак и продолжают попытки продвинуться вглубь города.

По информации разведки, сейчас в Константиновке находятся до 145 российских военных. Украинские силы проводят поисково-ударные и контрдиверсионные мероприятия, используя FPV-дроны и беспилотники со сбросами для обнаружения и поражения оккупантов.

По данным Сырского, только 18 июля потери российских войск в районе Константиновки составили 21 погибшего и шестерых раненых. Кроме того, украинские защитники уничтожили шесть укрытий противника.

«Перед украинскими защитниками стоит задача защиты Константиновки и максимального поражения оккупантов, и мы ее выполняем», – подчеркнул главнокомандующий.

Напомним, в начале июля российский диктатор владимир путин заявил о якобы захвате россиянами Константиновки в Донецкой области. Но президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что слова путина – очередная российская ложь.

18 сообщали, что украинским военным удалось зачистить центральную часть города Константиновка в Донецкой области, подняв украинский флаг.

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