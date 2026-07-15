Враг нанес удар по Запорожью, есть погибшие и раненые

Российские оккупационные войска в среду, 17 июля, нанесли удар по Запорожью. В результате атаки погибли два человека, еще девять получили ранения.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

Сначала он написал об атаке не один из районов Запорожья, где были повреждены дома частного сектора.

Впоследствии стало известно еще об одном ударе – по объекту критической инфраструктуры области.

Федоров также опубликовал фотографии последствий российской атаки на город.

Напомним, сегодня утром военные оккупационной армии путина нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской общины. В эпицентре одного из ударов находилось много гражданских жителей громады. Погибли трое человек, еще 17 получили травмы и ранения.

Кроме того, утром 15 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки известно о трех погибших и 6 пострадавших.

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