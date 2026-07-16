Российская армия ударила по Запорожью УАБами, есть погибшие и раненые

Российские оккупационные войска днем 16 июля ​​нанесли авиаудар по Запорожью, применив три управляемых авиабомбы. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По информации местных властей, жертвами атаки стали три человека. Кроме того, ранения и травмы получили трое гражданских.

В городе после атаки разрушены частные дома, повреждены жилые и нежилые здания. На местах ударов также возникли пожары.

На месте прилета работают экстренные службы, другие последствия атаки устанавливаются.

Напомним, в ночь против 16 июля российские войска осуществили очередную атаку на Украину. Киев оказался под ударами баллистических ракет, а Харьков атаковали ударные беспилотники.

Также сообщалось, что 15 июля на Николаевщине от удара российских дронов были повреждены иностранные суда, есть погибшие.

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