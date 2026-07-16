Российская армия ударила по Запорожью УАБами, есть погибшие и раненые

Национальная безопасность
Читати українською
Войска рф днем 16 июля ​​нанесли авиаудар по Запорожью, применив три УАБа. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупационные войска днем 16 июля ​​нанесли авиаудар по Запорожью, применив три управляемых авиабомбы. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По информации местных властей, жертвами атаки стали три человека. Кроме того, ранения и травмы получили трое гражданских.

В городе после атаки разрушены частные дома, повреждены жилые и нежилые здания. На местах ударов также возникли пожары.

На месте прилета работают экстренные службы, другие последствия атаки устанавливаются.

Напомним, в ночь против 16 июля российские войска осуществили очередную атаку на Украину. Киев оказался под ударами баллистических ракет, а Харьков атаковали ударные беспилотники.

Также сообщалось, что 15 июля на Николаевщине от удара российских дронов были повреждены иностранные суда, есть погибшие.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Запорожье Обстрел Война в Украине Управляемая авиабомба Погибшие
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

инфографикаОт Гелетея до Федорова: как Рада голосовала за назначение министров обороны
МОК не планирует менять позицию по россии, несмотря на обращения девяти стран ЕС
Рада ушла на каникулы до 18 августа, не назначив руководителей Минобороны и МИД – нардеп
Российская армия ударила по Запорожью УАБами, есть погибшие и раненые
ВАКС заочно признал виновным бывшего директора структуры МВД
«Я слышу, точка еще не поставлена»: Зеленский прокомментировал митинги в поддержку Федорова
Спецназовцы НГУ уничтожили российский Су-24М в оккупированном Крыму
Зеленский о Клименко: у него есть потенциал устранить позорные моменты «бусификации»
В Украину вернули более 500 тел погибших военных
инфографикаОт «Старлинков» до бронирования: как Михаил Федоров выполнял обещания на должности министра обороны
Больше новостей