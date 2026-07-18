Россияне ударили по Запорожью и Одесщине, среди раненых есть подростки

В субботу, 18 июля, в результате удара дроном в Одесской области пострадал водитель грузовика. Также российские оккупанты атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего ранения получили пять человек, среди них есть дети.

Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как отмечается, сегодня один из вражеских БпЛА упал на открытой местности, где рядом в тот момент оказался грузовик с водителем. В результате атаки мужчина получил осколочные ранения – медики оказывают ему необходимую помощь, а на месте происшествия продолжается ликвидация последствий.

Также в субботу вечером россияне атаковали частный сектор Запорожья управляемыми авиационными бомбами. В частности, взрыв прогремел в Шевченковском районе города, в результате чего травмы получили мирные жители.

«Российские управляемые авиабомбы ударили по частному сектору областного центра, разрушили и повредили жилые дома и хозяйственные постройки. Пять человек получили ранения, в том числе 14-летний парень и 17-летняя девушка», – написал Федоров.

Кроме того, Федоров уточнил, что среди пострадавших также мужчина 42 лет.

Напомним, в Кривом Роге сегодня, 18 июля, реактивный «Шахед» атаковал один из объектов инфраструктуры, в результате чего погиб человек и есть пострадавшие среди гражданских.

А вчера, 17 июля, оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району Харькова. В результате атаки погиб мужчина, еще девять человек получили ранения.

Также сегодня российские войска нанесли двойной удар по локомотиву и пассажирским вагонам поезда в Запорожской области.

Как известно, россия меняет подходы к применению ударных дронов «Шахед», переходя от массированных атак к более точечным и сложным ударам с использованием ручного управления.

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