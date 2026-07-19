Дрон рф ударил по пассажирскому поезду в Запорожской области, ранена проводница

Российские войска 19 июля второй раз за два дня атаковали пассажирский поезд в Запорожской области. Пассажиров заранее эвакуировали, однако одна из проводниц получила легкое ранение.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
В компании отметили, что их мониторинговая группа вовремя предупредила об опасности и дала команду вывести людей из поезда. Благодаря этому удалось избежать жертв.
«Вражеским дроном в Запорожской области снова поражен пассажирский поезд», – заявили в УЗ.
По предварительным данным, одна из проводниц получила легкое ранение.
Пассажиров планируют доставить в Запорожье автобусами.
В «Укрзализныце» предупредили, что движение поездов в регионе будет находиться под усиленным контролем мониторинговых групп.
Из-за ситуации с безопасностью возможны пересадки на автобусы или пригородные электропоезда во время поездок в Запорожье и из города. Пассажиров просят следить за персональными уведомлениями в приложении УЗ.
Напомним, 18 июля российские беспилотники также атаковали локомотив и пассажирский поезд в Запорожской области.
Тогда пассажиров, локомотивную и поездную бригады успели эвакуировать до удара.
В ночь на 19 июля российские войска атаковали Киев баллистикой. Последствия зафиксировали в пяти районах столицы. Уже известно как минимум об одном погибшем, еще 15 человек пострадали.
Кроме того, в Киеве после российской атаки временно закрыта станция метро «Лукьяновская». Из-за повреждения наземного вестибюля поезда «зеленой» ветки проезжают станцию без остановки.
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