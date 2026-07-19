Дрон рф ударил по пассажирскому поезду в Запорожской области, ранена проводница

Национальная безопасность
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Российские войска 19 июля второй раз за два дня атаковали пассажирский поезд в Запорожской области.
t.me/UkrzalInfo

Российские войска 19 июля второй раз за два дня атаковали пассажирский поезд в Запорожской области. Пассажиров заранее эвакуировали, однако одна из проводниц получила легкое ранение.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Россия ночью выпустила по Украине 41 ракету и 125 дронов: ПВО сбила большинство целейВ ночь на 19 июля россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив 41 ракету и 125 ударных БПЛА. Силы ПВО обезвредили 126 воздушных целей.

В компании отметили, что их мониторинговая группа вовремя предупредила об опасности и дала команду вывести людей из поезда. Благодаря этому удалось избежать жертв.

«Вражеским дроном в Запорожской области снова поражен пассажирский поезд», – заявили в УЗ.

По предварительным данным, одна из проводниц получила легкое ранение.

Пассажиров планируют доставить в Запорожье автобусами.

В «Укрзализныце» предупредили, что движение поездов в регионе будет находиться под усиленным контролем мониторинговых групп.

Из-за ситуации с безопасностью возможны пересадки на автобусы или пригородные электропоезда во время поездок в Запорожье и из города. Пассажиров просят следить за персональными уведомлениями в приложении УЗ.

Напомним, 18 июля российские беспилотники также атаковали локомотив и пассажирский поезд в Запорожской области.

Тогда пассажиров, локомотивную и поездную бригады успели эвакуировать до удара.

В ночь на 19 июля российские войска атаковали Киев баллистикой. Последствия зафиксировали в пяти районах столицы. Уже известно как минимум об одном погибшем, еще 15 человек пострадали.

Кроме того, в Киеве после российской атаки временно закрыта станция метро «Лукьяновская». Из-за повреждения наземного вестибюля поезда «зеленой» ветки проезжают станцию без остановки.

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