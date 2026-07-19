В работе Facebook, Instagram и Х зафиксировали масштабный сбой

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В работе Instagram, Facebook и X произошел масштабный сбой. Пользователи из разных стран сообщают о проблемах с доступом к платформам и входом в аккаунты.
Фото getty images

В работе социальных сетей Instagram, Facebook и X произошел масштабный сбой. Пользователи из разных стран сообщают о проблемах с доступом к платформам.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По словам пользователей, перебои в работе сервисов корпорации Meta начались после 11:30. Больше всего жалоб поступает на веб-версии Facebook и Instagram: многие не могут войти в свои аккаунты. В то же время мобильные приложения работают стабильнее, хотя отдельные пользователи также сообщают о сбоях.

При попытке авторизации на экране появляется сообщение о технической ошибке: «Ваш профиль временно недоступен. Ваша учетная запись в настоящее время недоступна из-за неисправности на сайте. Повторите попытку через несколько минут».

Причины масштабного сбоя пока неизвестны.

Напомним, в ночь на вторник, 14 июля, короткие ссылки Telegram в доменной зоне .me перестали работать по всему миру из-за блокировки со стороны реестра в Черногории.

А в июне немецкая железная дорога временно полностью остановилась на некоторое время по всей стране из-за масштабного сбоя связи в Deutsche Bahn.

Также в работе популярных сервисов Meta 12 июня фиксировался масштабный сбой. Пользователи по всему миру жаловались на проблемы с Facebook, Instagram, Messenger и Downdetector.

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