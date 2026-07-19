В Украине начали принимать заявления в вузы: главные правила поступления

В Украине 19 июля началась подача заявлений на поступление на бакалавриат через электронные кабинеты ЕГЭБО. Абитуриенты могут выбрать до 10 конкурсных предложений, но не более пяти из них – на бюджет. Прием заявлений завершится 1 августа в 18:00.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

1 июля 2026, 12:32 Сколько стоит обучение на менеджменте, IT, филологии и других самых популярных специальностях «Слово и дело» показывает на инфографике среднюю стоимость одного года обучения на десяти самых популярных специальностях бакалавриата.

Одним из важнейших этапов является распределение приоритетов между заявлениями. Абитуриент самостоятельно определяет их от 1 до 10, где первый номер означает наиболее желаемый вариант.

После подачи заявления изменить приоритет уже нельзя. Даже если заявление аннулировать, использованный номер не восстановится.

В МОН советуют не ставить нежелательное бюджетное место выше специальности, на которую абитуриент готов поступить на контракт. Получение рекомендации по более высокому приоритету автоматически закрывает возможность поступить по заявлениям с более низким приоритетом.

По словам заместителя министра образования и науки Николая Трофименко, в прошлом году 86% абитуриентов были зачислены по одному из трех самых высоких приоритетов. По первому выбору поступили трое из каждых пяти первокурсников.

Как определяют конкурсный балл

Конкурсный балл не равен обычному среднему результату НМТ. Оценки по каждому предмету умножают на коэффициенты, которые зависят от выбранной специальности.

Для технических направлений больший вес обычно имеет математика, для гуманитарных – украинский язык и история, а для медицинских – биология и химия.

К итоговому результату также могут применять дополнительные коэффициенты.

Отраслевой коэффициент 1,02 действует для заявлений с первым или вторым приоритетом на специальности, которые особенно поддерживает государство. Среди них инженерия, математика, образование, аграрные направления, безопасность и оборона.

Региональный коэффициент для учебных заведений в Николаевской, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях составляет 1,07. Для Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областей – 1,04.

На творческих специальностях результат творческого конкурса формирует 70% конкурсного балла.

Предварительно рассчитать результат можно на портале вступительной кампании, однако окончательный балл автоматически определит система ЕГЭБО.

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Какие минимальные баллы нужны

Для поступления на бюджет на большинство специальностей необходимо набрать не менее 130 баллов.

Порог в 150 баллов установлен для права, международного права, международных отношений, публичного управления, медицины, стоматологии, педиатрии, медицинской психологии и международных экономических отношений.

Для фармации минимальный балл составляет 140.

На контракт обычно допускают абитуриентов с результатом от 100 баллов, если конкретный университет не установил более высокое требование.

Как воспользоваться льготами

Право на квоту или другую льготу необходимо подтвердить до подачи первого заявления.

Для этого абитуриент должен обратиться в приемную комиссию любого заведения высшего или профессионального предвысшего образования. Сделать это можно лично, а для людей за границей или на временно оккупированных территориях – дистанционно.

После проверки документов информацию внесут в ЕГЭБО, и льготный статус будет отображаться в электронном кабинете.

Квота-1 предусмотрена, в частности, для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и отдельных категорий абитуриентов с инвалидностью.

Квота-2 распространяется на людей, чье место жительства зарегистрировано на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий.

Подтвердить льготу для участия в конкурсе по квотам или собеседованию необходимо до 18:00 1 августа. Документы для дальнейшего перевода с контракта на вакантные бюджетные места будут принимать до 1 октября.

Кто может поступать по собеседованию

Вместо результатов НМТ собеседование могут проходить только категории, определенные законодательством.

Среди них ветераны войны, люди, которые были незаконно лишены свободы из-за российской агрессии, абитуриенты, для которых не удалось создать специальные условия во время НМТ, а также жители оккупированных территорий и районов активных боевых действий.

Регистрация на собеседование для поступления на бюджет уже завершилась. Для поступления исключительно на контракт она продлится до 18:00 25 июля.

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Когда опубликуют результаты

Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению, должны появиться до 6 августа.

Подтвердить выбор места обучения необходимо до 18:00 11 августа.

Основное зачисление на бюджет и контракт по заявлениям с приоритетами завершится до 13 августа.

В целом вступительная кампания продлится до 15 октября 2026 года. Университеты также смогут проводить дополнительные наборы на контракт и самостоятельно определять их сроки.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к правительству и Министерству образования и науки с предложением снизить проходной балл НМТ со 150 до 130 баллов.

До этого министр образования Оксен Лисовой объяснил, почему НМТ не планируют делать легче, а премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство не собирается отменять обязательное НМТ по математике.

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