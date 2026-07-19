Пророссийская партия «АдГ» нарастила поддержку среди избирателей в Германии – опрос

Пророссийская правопопулистская партия «Альтернатива для Германии (АдГ)] продолжает укреплять позиции среди избирателей Германии.

Об этом сообщает приостановили решение о признании «АдГ» правоэкстремистской партией.

А в июне в городе Ауе-Бад-Шлема на востоке Германии кандидат от ультраправого политического объединения Штефан Гартунг проиграл во втором туре выборов мэра, однако результат голосования вызвал резонанс. Сам Хартунг отрицает, что является неонацистом, хотя признает свое членство в другой, более крупной партии, которую Конституционный суд ФРГ признал «подобной национал-социализму».

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