Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5 тысяч человек

Мир
Читати українською
Число погибших в результате землетрясений, произошедших в Венесуэле 25 июня, увеличилось до 5119 человек.
AP Photo/Ariana Cubillos

Число погибших в результате разрушительных землетрясений, произошедших в Венесуэле 25 июня, возросло до 5119 человек. При этом число пострадавших остается неизменным.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

В Украине за три года зафиксировали больше 90 землетрясенийВ Украине с января 2022 года до марта 2025-го было зафиксировано 92 небольших землетрясений. Слово и дело сделало карту.

Отмечается, что официальное число жертв на данный момент составляет 5119 граждан. Из-под завалов удалось спасти 6462 человека.

По данным Родригеса, еще 16 740 получили ранения. Предварительно, пропавшими без вести считаются почти 30 тысяч человек. Известно, что правительство Венесуэлы до сих пор не обнародовало официальных данных о количестве пропавших без вести.

Как сообщается, власти страны постепенно переходят от поисково-спасательной операции к обеспечению жильем перемещенных лиц, а международные спасательные команды уже начали покидать Венесуэлу.

Напомним, что из-под обломков живым достали мужчину, который провел под завалами восемь суток. Эту эвакуацию назвали одной из самых сложных и уникальных за все время проведения спасательной операции.

Стоит также отметить, что президент Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины присоединиться к ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле.

Кроме этого, вчера утром, 18 июля, в восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Толчки зафиксировали в провинции Малатья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Венесуэла Пострадавшие Землетрясение Жертвы Пропавший без вести Погибшие
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

«Оторваны от реальности»: в Польше ответили на призывы сократить помощь Украине
В Киеве снова возросло количество пострадавших в результате ночного ракетного удара
Пророссийская партия «АдГ» нарастила поддержку среди избирателей в Германии – опрос
Зеленский поговорил с тремя командующими на фоне слухов о замене Сырского
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5 тысяч человек
США и Иран снова обменялись ударами, число жертв растет
В Украине начали принимать заявления в вузы: главные правила поступления
Удар по пригороду Харькова: количество пострадавших растет, поврежден терминал «Новой почты»
СБУ поразила танкер «теневого флота» и три нефтебазы россиян в Ставропольском крае
Рекордный удар баллистикой по Киеву: Сибига обратился к партнерам
Больше новостей