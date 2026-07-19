Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5 тысяч человек

Число погибших в результате разрушительных землетрясений, произошедших в Венесуэле 25 июня, возросло до 5119 человек. При этом число пострадавших остается неизменным.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

13 марта 2025, 12:14 В Украине за три года зафиксировали больше 90 землетрясений В Украине с января 2022 года до марта 2025-го было зафиксировано 92 небольших землетрясений. Слово и дело сделало карту.

Отмечается, что официальное число жертв на данный момент составляет 5119 граждан. Из-под завалов удалось спасти 6462 человека.

По данным Родригеса, еще 16 740 получили ранения. Предварительно, пропавшими без вести считаются почти 30 тысяч человек. Известно, что правительство Венесуэлы до сих пор не обнародовало официальных данных о количестве пропавших без вести.

Как сообщается, власти страны постепенно переходят от поисково-спасательной операции к обеспечению жильем перемещенных лиц, а международные спасательные команды уже начали покидать Венесуэлу.

Напомним, что из-под обломков живым достали мужчину, который провел под завалами восемь суток. Эту эвакуацию назвали одной из самых сложных и уникальных за все время проведения спасательной операции.

Стоит также отметить, что президент Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины присоединиться к ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле.

Кроме этого, вчера утром, 18 июля, в восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Толчки зафиксировали в провинции Малатья.

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