В Киеве после атаки рф временно закрыта одна из станций метро

В Киеве станцию метро «Лукьяновская» временно закрыли для пассажиров после ночной атаки рф. Из-за повреждения наземного вестибюля поезда «зеленой» ветки проезжают станцию без остановки.

Об этом сообщили в КГГА.

По данным из соцсетей, россияне нанесли прямое попадание в подземный переход возле станции. В результате взрывной волной был поврежден наземный вестибюль.

В КГГА сообщили, что поезда Сырецко-Печерской («зеленой») линии в настоящее время проезжают станцию «Лукьяновская» без остановки.

Работники Киевского метрополитена уже ликвидируют последствия обстрела, чтобы как можно быстрее восстановить работу эскалаторов и пассажирской автоматики.

Напомним, по данным КГВА, в Киеве, предварительно, известно об одном погибшем человеке. Еще семь человек пострадали.

Сообщалось, что город массированно атаковали баллистикой, последствия зафиксировали в пяти районах Киева.

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