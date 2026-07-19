В Киеве после атаки рф временно закрыта одна из станций метро

В Киеве станцию метро «Лукьяновская» временно закрыли для пассажиров после ночной атаки рф. Из-за повреждения наземного вестибюля поезда «зеленой» ветки проезжают станцию без остановки.
Об этом сообщили в КГГА.
По данным из соцсетей, россияне нанесли прямое попадание в подземный переход возле станции. В результате взрывной волной был поврежден наземный вестибюль.
В КГГА сообщили, что поезда Сырецко-Печерской («зеленой») линии в настоящее время проезжают станцию «Лукьяновская» без остановки.
Работники Киевского метрополитена уже ликвидируют последствия обстрела, чтобы как можно быстрее восстановить работу эскалаторов и пассажирской автоматики.
Напомним, по данным КГВА, в Киеве, предварительно, известно об одном погибшем человеке. Еще семь человек пострадали.
Сообщалось, что город массированно атаковали баллистикой, последствия зафиксировали в пяти районах Киева.
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