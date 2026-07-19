Рекордный удар баллистикой по Киеву: Сибига обратился к партнерам

После массированного удара россии по Киеву министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международных партнеров перейти к «сокрушительному давлению» на Кремль. Он требует немедленно разблокировать 21-й пакет санкций ЕС и без задержек выполнить договоренности о поставках Украине дополнительных перехватчиков.

Об этом Сибига сообщил в соцсети X.

19 июля 2026, 08:56 Ночная атака на столицу: количество пострадавших растет, пожары ликвидированы В результате массированной атаки России на Киев в ночь на 19 июля пострадали 15 человек. Спасатели ликвидируют последствия обстрела, пожары на большинстве локаций уже потушены.

По словам министра, во время ночной атаки россия применила около четырех десятков баллистических ракет. Он назвал это наибольшим количеством с начала полномасштабной войны.

Глава МИД заявил, что ответ партнеров должен соответствовать масштабу российского террора.

«Мы призываем принять адекватные и решительные меры. Необходимо оказывать сокрушительное давление на Москву, чтобы положить конец этому террору. Не может быть никаких пауз в усилении санкций и изоляции россии. 21-й пакет санкций ЕС должен быть разблокирован немедленно», – подчеркнул он.

Сибига также призвал союзников не задерживать передачу Украине средств противовоздушной обороны.

По его словам, договоренности о дополнительных перехватчиках должны быть выполнены без промедления, поскольку цена каждой задержки измеряется человеческими жизнями.

Министр отдельно подчеркнул необходимость быстро развивать антибаллистическую коалицию и общую европейскую защиту от российских ударов.

«Не может быть никаких пауз в нашей совместной работе по созданию европейской защиты от баллистического террора. Мы рассчитываем на то, что антибаллистическая коалиция оперативно продвинет свою работу», – заявил Сибига.

Он также выступил против любых решений, которые могут способствовать возвращению россии к международным спортивным соревнованиям, назвав это оправданием ее военных преступлений.

По мнению главы МИД, попытки умиротворить владимира путина не остановят дальнейшую агрессию.

«Он пойдет дальше, если его не остановить силой прямо сейчас. Предоставьте Украине все необходимые средства, чтобы остановить россию и положить конец войне», – подытожил Сибига.

Напомним, в ночь на 19 июля россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив 41 ракету и 125 ударных БпЛА. Силы ПВО обезвредили 126 воздушных целей.

В частности, российские войска атаковали Киев баллистикой. Последствия зафиксировали в пяти районах столицы. Уже известно как минимум об одном погибшем.

Кроме того, в Киеве после российской атаки временно закрыта станция метро «Лукьяновская». Из-за повреждения наземного вестибюля поезда «зеленой» ветки проезжают станцию без остановки.

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