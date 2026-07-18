Оккупанты ударили по локомотиву и пассажирским вагонам поезда в Запорожской области

Российские войска нанесли двойной удар по локомотиву и пассажирским вагонам поезда в Запорожской области. Предварительно, никто из работников и пассажиров не пострадал.

Об этом сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

По его словам, благодаря работе мониторинговой группы, действиям железнодорожников и быстрому реагированию всех людей оперативно перевели в безопасное место.

В «Укрзализныце» отметили, что пассажиры сейчас находятся в укрытии и будут доставлены в Запорожье автобусами, организованными при оперативном содействии Запорожской ОВА.

«россия сознательно продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, пытаясь запугать людей и нарушить работу транспортной системы. Но украинская железная дорога продолжает работать, обеспечивая непрерывное сообщение и выполняя свою критически важную миссию даже в условиях постоянных атак», – подчеркнул министр.

Напомним, в июне российский БПЛА попал в электровоз «Укрзализныци» в Запорожье. Локомотивная бригада во время атаки находилась в укрытии, поэтому пострадавших не было.

А накануне в ГУР сообщили, что российское командование приказало своим подразделениям усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых и приграничных районах Украины. Целями атак могут стать АЗС, грузовики, автобусы и легковые автомобили.

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