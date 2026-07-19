СБУ поразила танкер «теневого флота» и три нефтебазы россиян в Ставропольском крае

Служба безопасности Украины заявила о поражении российского танкера «теневого флота» Avero в Черном море и трех нефтебаз в Ставропольском крае рф. В результате атак на объектах возникли пожары.

Об этом сообщили в СБУ.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

По данным спецслужбы, танкер Avero перевозил российскую нефть в период действия санкционных ограничений стран G7 и ЕС и использовался для обхода нефтяного эмбарго. Судно, которое находится под санкциями Украины, атаковал морской беспилотник СБУ «Мамай».

В СБУ отметили, что Avero стал уже четвертым российским танкером «теневого флота», пораженным спецслужбой в течение последних десяти дней. Все эти суда относятся к классу Suezmax и используются для перевозки крупных партий нефти.

Кроме того, беспилотники СБУ атаковали три нефтебазы в Ставропольском крае рф. Расстояние до целей от украинской границы составляло около 600 км. В результате ударов на объектах вспыхнули масштабные пожары, были зафиксированы взрывы и возгорания резервуаров с топливом.

«Такие спецоперации усложняют экспорт российской нефти, лишают кремль нефтедолларовых поступлений, которые идут на войну против Украины, а также снижают возможности врага обеспечивать свои войска топливом», – подчеркнули в СБУ.

Напомним, в ночь против 19 июля Силы беспилотных систем ВСУ также атаковали 59 российских целей. В частности, под удар попали 13 энергоузлов на оккупированных территориях и четыре судна теневого флота рф в Черном море.

А в ночь на 18 июля беспилотники атаковали несколько регионов россии, в том числе и Московскую область. В результате атаки в Ногинске вспыхнула нефтебаза, а в Электростали возник пожар на одном из крупнейших логистических комплексов Wildberries.

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