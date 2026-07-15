Экс-нардепа Демчака экстрадировали в Украину

Из Германии в Украину экстрадировали бывшего народного депутата Верховной Рады VIII созыва, обвиняемого в пособничестве манипулированию на фондовом рынке и легализации почти 20 млн грн, полученных преступным путем.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным «Украинской правды», речь идет о бывшем депутате от «Блока Петра Порошенко» Руслане Демчаке.

По версии следствия, в 2017 году при его участии через брокерские компании была проведена 71 циклическая операция с облигациями внутреннего государственного займа. Правоохранители считают, что эти соглашения имели заранее определенный результат и только создавали видимость законного инвестиционного дохода. Таким образом, по данным следствия, было легализовано 19,8 млн гривен.

Кроме того, из Италии в Украину экстрадировали бывшего руководителя финансового департамента предприятия, которого, по информации УП, зовут М. Кириченко. Он подозревается в растрате средств предприятия и его акционера, а также в использовании поддельных документов для получения кредита в иностранном банке. Общая сумма ущерба, по данным следствия, составляет почти 944 тысячи долларов.

«Сегодня оба уже в Украине. Один предстанет перед судом, в отношении другого идет досудебное расследование», – написал Кравченко.

Напомним, в апреле 2025 года Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с Русланом Демчаком по делу о незаконно полученной компенсации за аренду жилья в столице, когда у него было имение под Киевом.

Ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора обратился в Австрию с экстрадиционным запросом относительно бывшего директора по общим вопросам АО «Харьковоблэнерго» Дмитрия Мирного в рамках дела о схеме завладения АО «Харьковоблэнерго» 12,5 млн грн и покушении на завладение еще 120 млн грн предприятия.

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