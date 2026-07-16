Дроны массово атаковали российские Саратов и Энгельс: сообщают о пожаре на аэродроме

В ночь на 16 июля Саратовская область россии подверглась массовой атаке беспилотников. Взрывы гремели в Саратове и Энгельсе, а под ударом предположительно была стратегическая авиабаза.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, издание Astra и OSINT-сообщества.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По предварительной информации, одной из целей атаки могла стать авиабаза «Энгельс», где базируется стратегическая авиация рф.

В сети появились многочисленные видео, на которых слышны взрывы, работа российской противовоздушной обороны и пролет беспилотников. По данным местных пабликов, атака началась еще вечером и продолжалась почти всю ночь.

Также сообщается о перебоях с электроснабжением в Энгельсе после серии взрывов. OSINT-сообщества обнародовали кадры, которые, по их данным, могут свидетельствовать о поражении электроподстанции.

Кроме того, местные жители сообщали о пожарах в районе частной застройки. Российские Telegram-каналы утверждают, что часть разрушений могла возникнуть в результате работы российской ПВО, сбивавшей цели над городом.

Ближе к утру появились сообщения о пожаре на территории аэродрома «Энгельс-2». На данный момент официального подтверждения этой информации нет.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин последствия атаки не комментировал, однако предупреждал жителей региона об угрозе беспилотников.

Как известно, «Энгельс-2» – стратегическая авиабаза ВКС рф в Саратовской области, расположенная в нескольких километрах от одноименного города. Это один из ключевых военных аэродромов, где базируется российская стратегическая авиация, применяемая во время массовых ударов по Украине.

Напомним, ранее подразделения Сил специальных операций совместно с партизанами Движения сопротивления поразили Балаклавскую ТЭС во временно оккупированном Севастополе.

Сообщалось, что после серии ударов по энергообъектам оккупационные власти города Севастополь с 14 июля ввели «особый режим» на объектах энергетики, а часть Крыма осталась без света.

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