После ударов Украины по НПЗ рф просит бензин у крупнейшего покупателя своей нефти – Reuters

Российские энергетические компании обратились к индийским нефтеперерабатывающим предприятиям с просьбой увеличить поставки бензина. Причиной стали масштабные удары Украины по российским НПЗ, которые вывели из строя значительную часть перерабатывающих мощностей страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

1 июля 2026, 16:38 Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограничения В результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

По данным агентства, по меньшей мере один танкер с бензином, произведенным в Индии, уже направляется в россию. Собеседники Reuters отмечают, что почти 40% российских мощностей по переработке нефти не восстановят работу как минимум в течение двух месяцев, если новых украинских атак не будет.

Среди компаний, которые, по информации источников, обратились к индийским партнерам – «Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл». Потенциальные поставки, если договоренности будут достигнуты, будут осуществляться через трейдеров.

В то же время представители трех государственных индийских нефтеперерабатывающих компаний сообщили Reuters, что российская сторона действительно обращалась с запросом о дополнительных объемах бензина, однако на данный момент у них нет избытка топлива для экспорта.

Ранее министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявлял, что индийские компании напрямую не продают топливо россии, хотя не исключил, что российская сторона может покупать топливо индийского происхождения через международных трейдеров.

Reuters также сообщает, что один из танкеров уже перегрузил бензин вблизи Египта по схеме «судно-судно», после чего груз направляется в российский порт Витино. Еще один танкер с бензином, загруженным в Индии, также, по данным источников, должен пройти аналогичный маршрут.

Как отмечает агентство, ситуация свидетельствует о серьезных проблемах российской топливной отрасли, возникших из-за систематических ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре страны.

Напомним, накануне из-за ударов беспилотников был вынужден приостановить работу один из крупнейших нефтехимических комплексов рф – Салаватский НПЗ в Башкортостане.

А ранее сообщалось, что топливный кризис в россии, вызванный регулярными атаками украинских БпЛА на нефтеперерабатывающие заводы, уже коснулся почти 35% населения страны (около 50 миллионов человек).

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