НПЗ в российском Башкортостане остановил работу после атаки украинских дронов – Reuters

Один из крупнейших нефтехимических комплексов россии, Салаватский НПЗ в Республике Башкортостан, приостановил работу после атаки украинских беспилотников.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
По информации журналистов, в результате удара были повреждены и остановлены две основные установки первичной переработки нефти, а также ряд установок вторичной переработки и другого технологического оборудования. Речь идет об установках CDU-6 мощностью 17,1 тыс. тонн в сутки и CDU-4, способных перерабатывать более 11,4 тыс. тонн нефти и газового конденсата ежедневно.
Собеседники агентства отмечают, что восстановительные работы на предприятии могут продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев.
«По данным отраслевых источников, в 2024 году завод переработал 7,2 миллиона тонн нефти, что составляет около 2,7% от общего объема переработки нефти в России. Произведено 2,5 миллиона тонн дизельного топлива, 1,5 миллиона тонн бензина и 700 000 тонн мазута», – говорится в публикации.
Напомним, по данным аналитиков, объемы переработки нефти в россии упали до самого низкого за 21 год уровня.
А ранее СМИ сообщали, что топливный кризис в россии, спровоцированный ударами украинских дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, уже напрямую затрагивает около 50 млн человек, или 35% населения страны.
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