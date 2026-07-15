НПЗ в российском Башкортостане остановил работу после атаки украинских дронов – Reuters

Один из крупнейших нефтехимических комплексов россии, Салаватский НПЗ в Республике Башкортостан, приостановил работу после атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

По информации журналистов, в результате удара были повреждены и остановлены две основные установки первичной переработки нефти, а также ряд установок вторичной переработки и другого технологического оборудования. Речь идет об установках CDU-6 мощностью 17,1 тыс. тонн в сутки и CDU-4, способных перерабатывать более 11,4 тыс. тонн нефти и газового конденсата ежедневно.

Собеседники агентства отмечают, что восстановительные работы на предприятии могут продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев.

«По данным отраслевых источников, в 2024 году завод переработал 7,2 миллиона тонн нефти, что составляет около 2,7% от общего объема переработки нефти в России. Произведено 2,5 миллиона тонн дизельного топлива, 1,5 миллиона тонн бензина и 700 000 тонн мазута», – говорится в публикации.

Напомним, по данным аналитиков, объемы переработки нефти в россии упали до самого низкого за 21 год уровня.

А ранее СМИ сообщали, что топливный кризис в россии, спровоцированный ударами украинских дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, уже напрямую затрагивает около 50 млн человек, или 35% населения страны.

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