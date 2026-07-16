УИНП объяснил, почему Шевченко, Франко и Лесю Украинку не перезахоронят в Национальном пантеоне

Тараса Шевченко, Лесю Украинку, Ивана Франко и Ивана Котляревского не будут перезахоранивать в будущем Украинском национальном пантеоне. Они останутся похороненными там, где покоятся сейчас.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров.

1 июля 2026, 13:50 Что такое Украинский национальный пантеон и кого там будут чествовать Рада поддержала создание Украинского национального пантеона. Что известно о будущем мемориальном комплексе в Киеве – на инфографике «Слово и дело».

По его словам, Национальный пантеон не станет большим мемориальным кладбищем. Его создают как символическое место чествования выдающихся украинцев, а не для массового перезахоронения исторических деятелей.

Алфёров отметил, что в пантеоне планируют перезахоронить лишь несколько десятков человек, в частности тех, чьи могилы сейчас находятся за пределами Украины.

«Пантеон – это не кладбище, 300–500 захоронений там не будет. Там будут перезахоронены несколько десятков человек. Пантеон – это не о собирании мощей. Шевченко похоронен в Каневе на Чернечьей горе – он там и останется. Леся Украинка, Франко, Котляревский – будут на своих местах. Пантеон – не о мощевладении», – подчеркнул он.

Таким образом, классиков украинской литературы не планируют перезахоранивать, а Национальный пантеон будет иметь прежде всего символическое и мемориальное значение.

Напомним, 28 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об Украинском национальном пантеоне для чествования выдающихся деятелей нашей истории.

Уже 1 июля Верховная Рада приняла этот законопроект, предусматривающий основание пантеона.

Вскоре, 4 июля Кабинет министров одобрил размещение Украинского национального пантеона на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

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