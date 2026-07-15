Зеленский официально внес в Раду кандидатуру Корецкого на должность премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский официально внес в Верховную Раду представление о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

14 июля 2026, 18:16 Вакантное кресло: что известно о четырех кандидатах на должность премьер-министра «Слово и дело» рассказывает на инфографике об образовании и предыдущем опыте Сергея Корецкого, Дениса Шмыгаля, Михаила Федорова и Игоря Терехова, которых медиа называют кандидатами на должность премьер-министра Украины.

По его словам, соответствующее президентское представление уже поступило в парламент. Народные депутаты должны рассмотреть кандидатуру Сергея Корецкого в ближайшее время в соответствии с установленной законодательством процедурой.

«В Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность Премьер-министра Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой», – отметил Руслан Стефанчук.

Напомним, 14 июля Верховная Рада уволила премьера Юлию Свириденко и все ее правительство.

Впоследствии Владимир Зеленский назвал Сергея Корецкого одним из кандидатов на должность главы украинского правительства, назвав его «наиболее подготовленным».

Как известно, Сергей Корецкий до конца 2022 года не имел опыта работы в госсекторе. В ноябре 2022 года возглавил национализированные «Укрнафту» и «Укртатнафту». В апреле 2025 года по результатам конкурса стал руководителем «Нафтогаза Украины». Подробнее о профессиональном пути вероятного будущего премьера можно узнать в инфографике «Слово и дело».

Кроме этого сообщалось, что 15 июля фракция «Слуга народа» на заседании с президентом согласовала предварительных кандидатов в новый Кабмин.

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