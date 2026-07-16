Россия массированно атакует Киев баллистикой, а Харьков – дронами: что известно (дополнено)

В ночь на 16 июля российские войска осуществляют атаку по Украине. Киев оказался под ударами баллистических ракет, а Харьков атакуют ударные беспилотники.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, глава КГВА Тимур Ткаченко и мэр Харькова Игорь Терехов.

Воздушные силы ВСУ сначала сообщили о движении ракет через Черниговскую область, после чего объявили об угрозе баллистического удара по столице. Впоследствии военные предупредили о еще одной, а затем еще двух баллистических ракетах, которые двигались в направлении Киева.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко позже подтвердил атаку баллистическими ракетами и призвал жителей не покидать укрытий.

Дополнено. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе попадание в складские помещения, а в Дарницком обломки ракеты упали на территории нежилой застройки.

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город находится под атакой российских ударных беспилотников.

По его предварительной информации, зафиксированы попадания дронов-камикадзе типа «Шахед» в Киевском и Шевченковском районах Харькова.

Терехов отметил, что есть предварительная информация о попадании в дом в Немышлянском районе. На местах работают все соответствующие службы.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, информация о пострадавших не поступала.

Напомним, накануне, в ночь на 15 июля, россияне атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 122 ударными БпЛА, но силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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