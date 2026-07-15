Фон дер Ляйен анонсировала выделение Украине еще 1 млрд евро на дроны

Политика
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине дополнительного 1 млрд евро на дроны для ВСУ.
Фото: XinHua

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине дополнительного 1 млрд евро на беспилотники.

Об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Перелом эпох: как дроны изменили войну и есть ли будущее у танковУкраина сделала большой шаг вперед в работе с БПЛА, но списывать в утиль традиционные системы вооружения пока не стоит.

«Сегодня я хочу анонсировать дополнительный миллиард на дроны. Однако нужно больше, ведь мы только что согласовали 10 миллиардов на беспилотники, самолеты и ракеты. И это только начало», – заявила фон дер Ляйен.

В ЕК уточнили, что денежные средства будут выделены в рамках займа на 90 миллиардов евро, первый транш из которого был перечислен в июне.

Фон дер Ляйен также отметила, что развитие оборонного сотрудничества между ЕС и Украиной предусматривает создание совместных предприятий, а также передачу технологий и опыта.

«Цель состоит в том, чтобы объединить лучшие наработки экосистем беспилотников Украины и ЕС», – резюмировала она.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас способна производить около 10 миллионов беспилотников в год, однако планирует удвоить этот показатель и увеличить производство до 20 миллионов.

Также сообщалось, что Киев получил исключение из правил ЕС и сможет использовать часть оборонного кредита на закупку китайских комплектующих для беспилотников из-за нехватки таких компонентов в Европе.

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