Апелляция пересмотрит решение о конфискации автомобиля черниговской депутатки

Политика
Читати українською
Апелляционная инстанция открыла производство по жалобе на решение о гражданской конфискации транспорта.
фото: cheline.com.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу на решение о конфискации автомобиля Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска, которым пользовалась депутат Черниговского областного совета Татьяна Олешко.

Такое решение 8 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд конфисковал авто депутата Черниговского облсовета Татьяны Олешко. Ее представитель подал апелляционную жалобу на это решение.

«Открыть апелляционное производство по апелляционной жалобе представителя ответчика (Олешко – ред.) на решение Высшего антикоррупционного суда от 01.06.2026 и приступить к подготовке дела к апелляционному рассмотрению. Установить участникам дела пятнадцатидневный срок со дня вручения определения об открытии производства, в течение которого предложить подать отзыв на апелляционную жалобу», – говорится в решении.

Напомним, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал иск о конфискации автомобиля экс-депутата Черниговского облсовета Олешко. В 2023 году знакомая депутат Черниговского облсовета приобрела автомобиль. Однако выяснилось, что машиной пользовался исключительно депутат. Кроме того, в день покупки на нее была оформлена доверенность. Таким образом, она могла прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения упомянутым имуществом. Как установил прокурор САП, у семьи депутата и ее знакомой не было достаточных законных доходов для приобретения этого автомобиля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
САП коррупция Чернигов Черниговская область Высший антикоррупционный суд Гражданская конфискация
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Одессе выросло число пострадавших в результате ракетного удара.
Апелляция пересмотрит решение о конфискации автомобиля черниговской депутатки
Стало известно, кто временно возглавит «Нафтогаз» вместо Корецкого
ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до 2028 года, но не для всех
инфографикаСемь фактов о Дне Украинской Государственности
Керчь полностью обесточена после ночной атаки БПЛА
Зеленский наградил орденами Свириденко, Шмыгаля и командующего СБС «Мадяра»
ВАКС продлил обязанности подозреваемому замгендиректора Укроборонпрома
Украина получила от Rheinmetall первую партию дальнобойных артснарядов
Армия рф атаковала УАБами Сумщину: есть погибшие, повреждено медучреждение
Больше новостей