Апелляция пересмотрит решение о конфискации автомобиля черниговской депутатки

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу на решение о конфискации автомобиля Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска, которым пользовалась депутат Черниговского областного совета Татьяна Олешко.

Такое решение 8 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд конфисковал авто депутата Черниговского облсовета Татьяны Олешко. Ее представитель подал апелляционную жалобу на это решение.

«Открыть апелляционное производство по апелляционной жалобе представителя ответчика (Олешко – ред.) на решение Высшего антикоррупционного суда от 01.06.2026 и приступить к подготовке дела к апелляционному рассмотрению. Установить участникам дела пятнадцатидневный срок со дня вручения определения об открытии производства, в течение которого предложить подать отзыв на апелляционную жалобу», – говорится в решении.

Напомним, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал иск о конфискации автомобиля экс-депутата Черниговского облсовета Олешко. В 2023 году знакомая депутат Черниговского облсовета приобрела автомобиль. Однако выяснилось, что машиной пользовался исключительно депутат. Кроме того, в день покупки на нее была оформлена доверенность. Таким образом, она могла прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения упомянутым имуществом. Как установил прокурор САП, у семьи депутата и ее знакомой не было достаточных законных доходов для приобретения этого автомобиля.

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