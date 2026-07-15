Армия рф атаковала УАБами Сумщину: есть погибшие, повреждено медучреждение

Военные оккупационной армии российской федерации 15 июля нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской громады. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Телеграм-канале.

По его данным, один из УАБов врага попал вблизи медицинских учреждений в районе с оживленным движением людей и транспорта. Остальные удары оккупантов, предварительно, зацепили объекты инфраструктуры.

«На данный момент подтверждена гибель трех человек. Еще семеро ранены. Информация уточняется», – написал Григоров.

Глава ОВА также уточнил, что в эпицентре одного из ударов находилось много гражданских жителей громады и гражданский транспорт. Он подчеркнул, что россия сознательно нанесла очередной удар по мирному населению.

Напомним, также утром 15 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки известно уже о как минимум трех погибших и стольких же пострадавших. В городе в результате ударов повреждены жилые дома и транспорт.

Как известно, российские оккупационные войска атаковали Одессу и утром 13 июля. Тогда в городе зафиксировали попадание по объектам транспортной инфраструктуры.

А вечером 14 июля враг атаковал окраины Сум, предварительно, с применением кассетного боеприпаса. В результате обстрела пострадали как минимум пять человек.

В общей сложности в ночь на 15 июля россияне атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 122 ударными БПЛА. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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