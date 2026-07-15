Стало известно, кто временно возглавит «Нафтогаз» вместо Корецкого

Политика
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Действующий руководитель Укргаздобычи Юрий Ткачук заменит Сергея Корецкого на должности главы Нафтогаза до тех пор, пока Наблюдательный совет не назначит нового руководителя после проведения конкурса.
Юрий Ткачук / Фейсбук

Исполнять обязанности главы «Нафтогаза» в случае назначения Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины будет действующий руководитель «Укргаздобычи» Юрий Ткачук.

Об этом сообщает журналист издания «Экономическая правда» в Телеграм-канале.

По его данным, он будет руководить Газопоставляющей компанией, пока не пройдет конкурс на назначение нового главы «Нафтогаза».

Вакантное кресло: что известно о четырех кандидатах на должность премьер-министра«Слово и дело» рассказывает на инфографике об образовании и предыдущем опыте Сергея Корецкого, Дениса Шмыгаля, Михаила Федорова и Игоря Терехова, которых медиа называют кандидатами на должность премьер-министра Украины.

В то же время СМИ отмечает, что Юрий Ткачук уже введен в состав правления и имеет собственную карточку на сайте «Нафтогаза».

Действующий руководитель Укргаздобычи Юрий Ткачук заменит Сергея Корецкого на должности главы Нафтогаза до тех пор, пока Наблюдательный совет не назначит нового руководителя после проведения конкурса.
Скриншот с сайта «Нафтогаз»Слово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

В ней указано, что Ткачук имеет более 25 лет опыта работы в крупных компаниях энергетического и промышленного секторов Украины. Работал финансовым директором ЧАО «Запорожтрансформатор», финансовым директором Индустриального дивизиона Группы «Энергетический стандарт» и бизнес-партнером по экономике и финансам Дивизиона «Техническое обеспечение» НАК «Нафтогаз Украины». С мая по декабрь 2025 года исполнял обязанности руководителя предприятия АО «Укрнафта».

Тем временем медиа сообщают, что сам Сергей Корецкий сегодня уже встретился со «Слугами народа» в качестве кандидата в премьер-министры и рассказал, как видит работу Кабмина и структуру правительства.

Как известно, уже сегодня при участии президента Владимира Зеленского будет сформирован пакет кадровых решений, который Верховная Рада планирует рассмотреть и проголосовать завтра.

Парламент должен назначить премьер-министра, состав правительства (пакетом), а также отдельно рассмотреть кандидатуры министров обороны и иностранных дел.

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский объявил об изменении политической стратегии государства, которая предусматривает обновление правительства, кадровые перестановки в правоохранительных органах и новый подход к реализации внешней политики.

После встречи с президентом премьер-министр Свириденко подтвердила, что покидает должность.

14 июля Верховная Рада поддержала увольнение Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины.

По данным СМИ, Зеленский во время личной встречи предложил возглавить Кабмин нынешнему главе «Нафтогаза» Сергею Корецкому.

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