Стало известно, кто временно возглавит «Нафтогаз» вместо Корецкого

Исполнять обязанности главы «Нафтогаза» в случае назначения Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины будет действующий руководитель «Укргаздобычи» Юрий Ткачук.
Об этом сообщает журналист издания «Экономическая правда» в Телеграм-канале.
По его данным, он будет руководить Газопоставляющей компанией, пока не пройдет конкурс на назначение нового главы «Нафтогаза».
В то же время СМИ отмечает, что Юрий Ткачук уже введен в состав правления и имеет собственную карточку на сайте «Нафтогаза».
В ней указано, что Ткачук имеет более 25 лет опыта работы в крупных компаниях энергетического и промышленного секторов Украины. Работал финансовым директором ЧАО «Запорожтрансформатор», финансовым директором Индустриального дивизиона Группы «Энергетический стандарт» и бизнес-партнером по экономике и финансам Дивизиона «Техническое обеспечение» НАК «Нафтогаз Украины». С мая по декабрь 2025 года исполнял обязанности руководителя предприятия АО «Укрнафта».
Тем временем медиа сообщают, что сам Сергей Корецкий сегодня уже встретился со «Слугами народа» в качестве кандидата в премьер-министры и рассказал, как видит работу Кабмина и структуру правительства.
Как известно, уже сегодня при участии президента Владимира Зеленского будет сформирован пакет кадровых решений, который Верховная Рада планирует рассмотреть и проголосовать завтра.
Парламент должен назначить премьер-министра, состав правительства (пакетом), а также отдельно рассмотреть кандидатуры министров обороны и иностранных дел.
Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский объявил об изменении политической стратегии государства, которая предусматривает обновление правительства, кадровые перестановки в правоохранительных органах и новый подход к реализации внешней политики.
После встречи с президентом премьер-министр Свириденко подтвердила, что покидает должность.
14 июля Верховная Рада поддержала увольнение Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины.
По данным СМИ, Зеленский во время личной встречи предложил возглавить Кабмин нынешнему главе «Нафтогаза» Сергею Корецкому.
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