Стало известно, кто временно возглавит «Нафтогаз» вместо Корецкого

Исполнять обязанности главы «Нафтогаза» в случае назначения Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины будет действующий руководитель «Укргаздобычи» Юрий Ткачук.

Об этом сообщает журналист издания «Экономическая правда» в Телеграм-канале.

По его данным, он будет руководить Газопоставляющей компанией, пока не пройдет конкурс на назначение нового главы «Нафтогаза».

14 июля 2026, 18:16 Вакантное кресло: что известно о четырех кандидатах на должность премьер-министра «Слово и дело» рассказывает на инфографике об образовании и предыдущем опыте Сергея Корецкого, Дениса Шмыгаля, Михаила Федорова и Игоря Терехова, которых медиа называют кандидатами на должность премьер-министра Украины.

В то же время СМИ отмечает, что Юрий Ткачук уже введен в состав правления и имеет собственную карточку на сайте «Нафтогаза».

В ней указано, что Ткачук имеет более 25 лет опыта работы в крупных компаниях энергетического и промышленного секторов Украины. Работал финансовым директором ЧАО «Запорожтрансформатор», финансовым директором Индустриального дивизиона Группы «Энергетический стандарт» и бизнес-партнером по экономике и финансам Дивизиона «Техническое обеспечение» НАК «Нафтогаз Украины». С мая по декабрь 2025 года исполнял обязанности руководителя предприятия АО «Укрнафта».

Тем временем медиа сообщают, что сам Сергей Корецкий сегодня уже встретился со «Слугами народа» в качестве кандидата в премьер-министры и рассказал, как видит работу Кабмина и структуру правительства.

Как известно, уже сегодня при участии президента Владимира Зеленского будет сформирован пакет кадровых решений, который Верховная Рада планирует рассмотреть и проголосовать завтра.

Парламент должен назначить премьер-министра, состав правительства (пакетом), а также отдельно рассмотреть кандидатуры министров обороны и иностранных дел.

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский объявил об изменении политической стратегии государства, которая предусматривает обновление правительства, кадровые перестановки в правоохранительных органах и новый подход к реализации внешней политики.

После встречи с президентом премьер-министр Свириденко подтвердила, что покидает должность.

14 июля Верховная Рада поддержала увольнение Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины.

По данным СМИ, Зеленский во время личной встречи предложил возглавить Кабмин нынешнему главе «Нафтогаза» Сергею Корецкому.

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