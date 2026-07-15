Керчь полностью обесточена после ночной атаки БПЛА

Ночью 15 июля город Керчь и другие населенные пункты временно оккупированного Крыма атаковали ударные беспилотники. Часть Северо-Западного и Восточного энергорайонов полуострова частично обесточена. Также без света Керчь.

Об этом сообщают мониторинговые Телеграм-каналы и назначенный оккупантами так называемый глава городской администрации Иван Кошель.

«К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена. Объекты жизнеобеспечения работают благодаря резервным источникам питания. Все городские службы привлечены к аварийно-восстановительным работам», – написал Кошель.

Сроки восстановления электроснабжения «власти» не уточнили.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

В так называемом «Крымэнерго» добавили, что в результате атак дронов ВСУ на объекты электроснабжения часть населенных пунктов Северо-Западного и Восточного энергорайонов полуострова осталась без света.

По состоянию на утро 15 июля, по данным предприятия, на всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Отключения будут происходить оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.

«При нынешних обстоятельствах сообщить населению о времени восстановления электроснабжения невозможно», – пояснили в оккупационном «Крымэнерго».

Предприятие «Вода Крыма» тем временем информирует, что в девяти районах оккупированного полуострова ограничена подача воды. А в российском Минобороны заявили, что минувшей ночью сбили 93 украинских дрона. В частности, атакованы Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская области, Московский регион, Краснодарский край и Крым.

Напомним, накануне власти Севастополя ввели «особый режим» на объектах энергетики после массированной атаки дронов. Также известно, что часть Крыма осталась без света.

Также мы сообщали, что ВСУ уничтожили корабль рф «Изумруд», который в 2018 году атаковал украинские катера в Керченском проливе. Операция была проведена вблизи Новороссийска с применением морского безэкипажного комплекса Sargan-3000.

Тем временем Путин заявил о создании новой системы поставок горючего в Крым.

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