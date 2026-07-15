Апелляция оставила с подозрением фигурантку дела о питании для ВСУ

Высший антикоррупционный суд и Апелляционная палата ВАКС не отменили сообщения о подозрении, врученное предпринимательнице Татьяне Глиняной в деле о завладении более 733 млн грн на поставке продуктов питания для Вооруженных сил Украины.

Такие решения 25 мая и 9 июля приняли ВАКС и АП ВАКС соответственно, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, 25 мая следственный судья ВАКС отказался отменить сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения, которое объявили Глиняной. Ее защитник подал апелляционную жалобу на это решение.

«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, а определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 25 мая 2026 года – без изменений», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему чиновнику Министерства обороны, владелице ряда фирм, руководителям частных компаний и физическому лицу. По версии следствия, в течение 2022-2023 годов обеспечение ВСУ продуктами происходило из-за закупки так называемых комплектов. Это предполагало возможность заказывать продукты по утвержденному каталогу, насчитывавшему 409 наименований. Наиболее употребляемые, например овощи, крупы, мясо, вода, составляли лишь 10% ассортимента. Остальные же, вроде специй, желатина или ягод заказывались изредка или никогда.

Цена комплекта формировалась на основе всех наименований каталога и составляла их среднюю стоимость. Это позволяло поставщикам манипулировать ценами. В результате таких махинаций, в течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщицы, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыли на сумму более 733 млн грн, что подтверждено заключением экспертиз.

Часть этих средств в дальнейшем была выведена под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Эти деньги, в частности, могли использоваться владелицей компаний для приобретения гостиниц в Хорватии и другой недвижимости.

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