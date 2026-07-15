Зеленский наградил орденами Свириденко, Шмыгаля и командующего СБС «Мадяра»

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами ряда военнослужащих, должностных лиц и деятелей культуры.

Соответствующие указы появились на сайте главы государства.

В частности, орденом князя Ярослава Мудрого V степени награждена премьер-министр Украины в 2025–2026 годах Юлия Свириденко и первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Также за личное мужество, проявленное при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») награжден орденом Богдана Хмельницкого I степени.

Кроме того, орденом Богдана Хмельницкого II степени отметили четырех военнослужащих: Александра Олянина, Андрея Онуфрака, Владимира Пузя и Арсена Фесенко.

Еще более 30 военных получили орден Богдана Хмельницкого III степени. Среди награжденных – бригадный генерал, командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий, полковники Максим Лебедь, Иван Смеречанский, Богдан Шевчук и другие офицеры.

Отдельно в указе предусмотрены награждения орденами княгини Ольги III степени и Данила Галицкого, а также медалями «За военную службу Украине», «Защитнику Отечества» и «За спасенную жизнь».

Кроме того, указом, подписанным по случаю Дня Украинской Государственности, президент отметил представителей различных сфер за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, развитие общества и добросовестное выполнение профессионального долга.

В частности, орден Свободы получили живописец, график и монументалист Александр Дубовик и историк, профессор кафедры Национального университета «Киево-Могилянская академия» Наталья Яковенко.

Среди награжденных орденом «За заслуги» I–III степеней – представители науки, медицины, культуры, волонтерского движения, местного самоуправления, спорта и бизнеса.

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает внесение изменений в Закон «О государственных наградах Украины» и введение новой награды – ордена Европы.

Также глава государства по случаю Дня Конституции подписал указ о награждении государственными наградами ряда украинцев, среди которых деятели культуры, военные и представители местной власти.

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