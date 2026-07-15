Силы ПВО в течение ночи сбили более сотни российских беспилотников

Национальная безопасность
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В ночь против 15 июля российские войска выпустили по Украине две управляемые авиаракеты и 122 ударных беспилотника. Силы ПВО сбили 101 вражеский дрон.
Фото Повітряні Сили

Российские войска в ночь на 15 июля атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 122 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 14 июля враг атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ АР Крым и 122 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Курск, Орел, Миллерово – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 101 вражеский БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания ракет и 18 ударных БпЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Напомним, утром 15 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе.. В результате атаки известно уже как минимум о трех погибших и таком же количестве пострадавших.

А вечером 14 июля враг атаковал окраины Сум, предварительно, с применением кассетного боеприпаса. В результате обстрела пострадали как минимум пять человек.

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