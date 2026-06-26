ЕС планирует продолжить защиту для украинцев, но с ограничениями для военнообязанных

Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для украинцев в ЕС еще на год – до 4 марта 2028 года. В то же время новое предложение предусматривает ограничение для мужчин, которым запрещено выезжать из Украины из-за воинских обязательств.

Об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер во время брифинга в Брюсселе, передает Укринформ.

29 мая 2026, 13:35 В МИД заявили, что планируют возвращение 8 миллионов украинцев из-за границы Украина планирует вернуть 8 миллионов беженцев, находящихся за границей, и разрабатывает действенные механизмы с международными партнерами.

По его словам, продление защиты учитывает потребности Украины в обороне и восстановлении. Отдельное уточнение относительно мужчин внесли по просьбе украинской стороны.

«Предложение предусматривает, что временная защита не будет предоставляться новоприбывшим лицам, которым не разрешено выезжать из Украины в связи с воинскими обязательствами. Это то, что нас просила сделать Украина, и мы это делаем. Также это является отражением дискуссий со странами-членами, особенно теми, которые приняли наибольшее количество украинских беженцев», – заявил еврокомиссар.

В то же время еврокомиссар подчеркнул, что украинские мужчины не лишаются права подаваться на другие виды защиты или получения статуса беженца, а также отверг заявления о возможном нарушении прав человека.

Сейчас в странах ЕС находятся около 4,4 млн украинцев, которые получили временную защиту.

Кроме того, Еврокомиссия запускает пилотный проект для поддержки возвращения украинцев домой – как тех, кто готов вернуться в ближайшее время, так и тех, кто планирует это сделать после создания более безопасных условий.

Продление временной защиты является частью более широкого плана ЕС по постепенному переходу украинцев от временного статуса к более стабильным формам легального пребывания.

Напомним, в середине июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ограничить действие упрощенных правил приема украинских беженцев в Европейский союз. Речь идет, в частности, об усложнении въезда для мужчин призывного возраста.

По данным СМИ, именно чиновники из Украины просили лидеров ЕС внести подобные изменения, которые касаются ограничения защиты мужчин из Украины в возрасте от 23 до 60 лет.

Ранее в МИД Украины заявили, что за границей сегодня вынужденно находятся около 8 миллионов украинцев, которых власти страны хотят вернуть домой.

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