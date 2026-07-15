ВАКС продлил обязанности подозреваемому замгендиректора Укроборонпрома

Высший антикоррупционный суд продлил до 8 сентября срок действия обязанностей, возложенных на заместителя генерального директора по безопасности АО «Укроборонпром» Тараса Шийко в рамках дела о завладении 32 млн грн.

Такое решение 8 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, суд применил меру пресечения к Шийко в виже 10 млн грн залога. Также он обязан: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и не посещать помещение государственного предприятия «Прогресс».

«Продлить до 8 сентября 2026 года включительно срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого (Шийко – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную группу на завладении 32 млн грн средств государственных предприятий из сферы УОП и покушении на завладение средствами этих государственных предприятий на сумму более 19 млн грн. О подозрении сообщили заместителю гендиректора УОП Тарасу Шийко, бывшему советнику директора предприятия-спецэкспортера и бенефициару частной компании.

По версии следствия, эти лица искусственно привлекли иностранные компании для выполнения посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах. Речь шла о компаниях, зарегистрированных в Великобритании и Чехии. Несмотря на то, что эти компании не оказывали никаких услуг, а работа фактически осуществлялась штатными сотрудниками госпредприятия, в течение 2014–2019 годов на их счета перечислили более 560 тысяч долларов и почти 670 тысяч евро.

В дальнейшем эти средства перечислялись на счета фиктивных компаний и распределялись между участниками преступной группы.

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