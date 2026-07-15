Россия может готовить провокацию против НАТО с использованием украинских дронов – МИД Польши

В Польше считают, что Россия может готовить провокации под чужим флагом с использованием украинских беспилотников. Москва может применить дроны для атаки на страну НАТО или даже на собственную территорию, чтобы оправдать дальнейшую агрессию.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, которого цитирует Poslat News.

9 июля 2026, 20:09 «Есть достоверная информация»: глава МИД Польши предупредил о возможных провокациях со стороны рф Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что у Варшавы есть достоверные данные о подготовке россией новых провокаций.

«Мы подозреваем, что россия планирует использовать украинские дроны для атаки на государство НАТО или на саму себя, чтобы затем ответить на эту атаку», – отметил глава польского МИД.

Сикорский отметил, что такой сценарий может быть одним из вариантов, которые рассматривает российское руководство. По его словам, российский диктатор владимир путин может пытаться создать ситуацию, которая позволит Москве заявить об «угрозе» со стороны НАТО или Украины.

«Это именно тот тип действий, который он может планировать, поскольку он находится в отчаянном положении и проигрывает», – добавил министр.

Сикорский также напомнил, что около месяца назад путин заявлял: если россия якобы будет атакована страной НАТО, Москва ответит. По мнению польского министра, эти заявления могут быть частью подготовки информационной почвы для возможной провокации.

Дипломат также провел параллель с провокацией в Гляйвице в 1939 году, когда нацистская Германия инсценировала нападение на радиостанцию, чтобы использовать это как повод для начала войны против Польши.

«Такие режимы всегда действуют подобным образом. Наше послание владимиру путину: мы знаем, что ты планируешь, не делай этого», – подчеркнул Сикорский.

Напомним, недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что россия сейчас не имеет достаточно средств для нападения на Польшу. В то же время, по его словам, москва может прибегнуть к провокациям против страны.

Также ранее СМИ писали, что Кремль может попытаться проверить сплоченность НАТО на фоне растущего давления со стороны Украины. В частности, путин может готовить «провокацию» в странах Балтии или Польше в ближайшее время.

В то же время США прямо предупредили Польшу, что россия готовит вооруженную провокацию в ближайшие месяцы.

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