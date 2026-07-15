Украина получила от Rheinmetall первую партию дальнобойных артснарядов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall впервые поставил Украине 155-мм артиллерийские боеприпасы, изготовленные на новом заводе Niedersachsen в городе Унтерлюс. Поставка уже выполнена более чем наполовину, а остальные боеприпасы планируют передать до конца 2026 года.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте Rheinmetall.

Всего Украина получила партию из нескольких десятков тысяч снарядов и метательных зарядов. В состав поставки вошли новейшие 155-мм снаряды RH1412, которые являются частью артиллерийской линейки Rheinmetall.

По данным компании, эти боеприпасы могут использоваться с различными артиллерийскими системами калибра 155 мм и имеют увеличенную дальность поражения и высокую эффективность.

В Rheinmetall отметили, что ранее боеприпасы для Украины поставляли с других производственных площадок концерна. Новая поставка стала первой непосредственно с новопостроенного завода компании в городе Унтерлюс (земля Нижняя Саксония).

Компания также продолжает расширять производственные мощности из-за роста спроса на артиллерийские боеприпасы. Rheinmetall планирует до 2030 года производить около 1,5 миллиона 155-мм артиллерийских снарядов ежегодно.

Напомним, 1 июля стало известно, что Украина заключила многомиллионный контракт с немецким оборонным концерном Rheinmetall на поставку дальнобойных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Также известно, что компания Destinus совместно с Rheinmetall ускоряет разработку новой дальнобойной ракеты RUTA Block 3, которую испытывают в Украине.

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