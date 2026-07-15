Ракеты будут сбивать еще в космосе: европейские компании разработают собственный перехватчик баллистики

Европейские оборонные компании создали консорциум для разработки первого на континенте перехватчика, способного уничтожать баллистические ракеты средней и промежуточной дальности еще в космосе.

Об этом пишет Reuters.

4 июня 2026, 16:45 Небеса закроет FREYA: как Украина создает свою защиту от баллистики Проект FREYA должен стать более дешевой альтернативой американскому ЗРК Patriot. К разработке системы также подключились европейские партнеры.

Как отмечается, компании Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran и аэрокосмический стартап Destinus в Париже подписали письмо о намерениях относительно создания консорциума Bliksem EXO Consortium. Его цель – разработка европейского экзоатмосферного перехватчика.

Проект предусматривает создание системы, которая сможет поражать баллистические ракеты во время их полета в космосе – на этапе, когда они находятся за пределами атмосферы. Согласно плану, совместные инженерные работы должны начаться в августе, а первое испытание перехватчика в космосе запланировано на 2027 год.

В компаниях отметили, что в течение трех месяцев планируют заключить окончательное соглашение о создании консорциума. В то же время нынешний документ не предусматривает автоматического финансирования или закупки будущей системы.

Разработка собственного европейского перехватчика происходит на фоне усиления внимания стран ЕС к противоракетной обороне после полномасштабного вторжения россии в Украину. Европейские государства стремятся закрыть критические пробелы в сфере защиты от баллистических угроз и уменьшить зависимость от американских систем, в частности комплексов Patriot.

Напомним, недавно Украина совместно с Данией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Испанией, Швецией и Великобританией договорились о создании единой системы защиты от баллистических ракет под названием FREYJA.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в случае поддержки партнеров проект FREYJA может перейти к практической реализации уже в ближайшее время. Также известно, что компания Fire Point уже провела испытания ракеты для комплекса ПВО FREYJA.

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