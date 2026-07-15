На Ближнем Востоке сразу три страны оказались под новой волной обстрелов КСИР

Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по Кувейту, Бахрейну и Иордании. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что эти атаки стали ответом на американские удары по иранским целям.

Об этом сообщают ABC News и издание Al Jazeera со ссылкой на иранское информационное агентство IRIB.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, власти Кувейта подтвердили атаку, заявив, что силы противовоздушной обороны перехватили одну баллистическую, пять крылатых ракет и 33 беспилотника. Все они, по заявлению военных, были направлены против ряда важных объектов и гражданской инфраструктуры.

Также под удар попал один из кораблей ВМС Кувейта, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения.

Также вечером 14 июля иранский КСИР заявил об ударах по американской авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне. По данным СМИ, власти Бахрейна также подтвердили атаку.

В Иордании также заявили, что военные перехватили четыре ракеты, вошедшие в воздушное пространство страны.

Как пишут СМИ, в КСИР заявили, что в результате атак якобы были уничтожены ангары с оружием в Бахрейне и стартовые площадки для американских беспилотников в Кувейте, а также «уничтожено или повреждено несколько беспилотников».

«Пока Соединенные Штаты будут продолжать свои враждебные действия в регионе, оттуда не будет экспортировано ни одной капли нефти или газа, а эти акты агрессии приведут лишь к дальнейшему затягиванию открытия Ормузского пролива», – цитирует Al Jazeera заявление КСИР.

В то же время, сообщается, что в ответ на иранские атаки США нанесли удар по острову Киш в Персидском заливе. В результате удара, по предварительным данным, была повреждена электростанция на острове.

Как известно, накануне США объявили о завершении масштабной волны ударов по Ирану. Перед этим иранские войска нанесли ракетные удары по двум танкерам ОАЭ в Ормузском проливе. В результате атаки погиб член экипажа, среди раненых – граждане Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что США в ближайшие дни продолжат и усилят удары по Ирану, чтобы заставить Тегеран вернуться к переговорам. По его словам, если Иран не заключит соглашение, то в стране «никого не останется».

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