В центре Киева 15 июля ограничат дорожное движение: что известно

На дорогах Киева в среду, 15 июля, введут временные ограничения транспортного движения в связи с проведением мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины.

Уточняется, что временные ограничения дорожного движения введут в центральной части столицы.

«15 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города», – говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят учесть указанную информацию при планировании поездок.

Как известно, в конце июня из-за аномальной жары в Киеве временно ограничивали движение крупногабаритного грузового транспорта.

Напомним, в столице почти до конца лета остановили работу фуникулера, который соединяет исторический Верхний город и Подол Киева. Транспорт не курсирует уже с понедельника, 13 июля.

Кроме этого, в Киеве утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Изменения вступают в силу уже сегодня, 15 июля.

На инфографике «Слово и дело» – где в Украине самый дешевый проезд в общественном транспорте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.