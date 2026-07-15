В центре Киева 15 июля ограничат дорожное движение: что известно

Общество
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В столице в среду, 15 июля, временно ограничат движение транспорта из-за проведения официальных мероприятий с участием иностранных делегаций.
фото: censor.net

На дорогах Киева в среду, 15 июля, введут временные ограничения транспортного движения в связи с проведением мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины.

Уточняется, что временные ограничения дорожного движения введут в центральной части столицы.

«15 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города», – говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят учесть указанную информацию при планировании поездок.

Как известно, в конце июня из-за аномальной жары в Киеве временно ограничивали движение крупногабаритного грузового транспорта.

Напомним, в столице почти до конца лета остановили работу фуникулера, который соединяет исторический Верхний город и Подол Киева. Транспорт не курсирует уже с понедельника, 13 июля.

Кроме этого, в Киеве утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Изменения вступают в силу уже сегодня, 15 июля.

На инфографике «Слово и дело» – где в Украине самый дешевый проезд в общественном транспорте.

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