Украина ведет переговоры о передаче ракет-перехватчиков, у которых истекает срок годности

Украине удалось найти ряд дополнительных средств противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках, у которых истекает срок годности.

Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге 10 июня.

14 апреля 2026, 17:11 Не Patriot'ом единым: как Украина борется с вражеской баллистикой Поражение критических предприятий российского ОПК заставило россиян тратить ракеты более экономно.

«Уже найдены дополнительные средства, на которые нужны финансовые ресурсы. Украина активно работает над тем, чтобы эти ресурсы найти, и ряд ресурсов уже найден», – сказал он.

Спикер выразил надежду, что после финализации договоренностей эти средства будут доставлены в Украину максимально быстро.

«Также удалось найти ряд ракет-перехватчиков, у которых истекает через некоторое время срок годности, которые тоже можно получить для Украины. Мы еще сейчас ведем активные переговоры, чтобы их получить. Потому что какой смысл в ракете после того, как у нее заканчивается срок годности, их нужно или возвращать к производителю или утилизировать», – добавил Тихий.

Он уточнил, что прежде всего речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot.

Напомним, 3 июня президент Владимир Зеленский провел совещание относительно дополнительных путей поставки Украине систем ПВО и ракет к ним и дал указания представителям оборонных ведомств ускорить заключение контрактов.

Ранее сообщалось, что украинская оборонная компания Fire Point провела первое испытание нового зенитного перехватчика FP-7.x, который рассматривается как значительно более дешёвая альтернатива американским ракетам Patriot.

Также известно, что в мае ПВО Украины установила рекорд по перехвату вражеских дронов и ракет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.