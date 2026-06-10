Украина ведет переговоры о передаче ракет-перехватчиков, у которых истекает срок годности

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Украине удалось найти ряд дополнительных средств противовоздушной обороны, сообщили в МИД. Речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках.
Фото: РБК-Украина

Украине удалось найти ряд дополнительных средств противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках, у которых истекает срок годности.

Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге 10 июня.

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«Уже найдены дополнительные средства, на которые нужны финансовые ресурсы. Украина активно работает над тем, чтобы эти ресурсы найти, и ряд ресурсов уже найден», – сказал он.

Спикер выразил надежду, что после финализации договоренностей эти средства будут доставлены в Украину максимально быстро.

«Также удалось найти ряд ракет-перехватчиков, у которых истекает через некоторое время срок годности, которые тоже можно получить для Украины. Мы еще сейчас ведем активные переговоры, чтобы их получить. Потому что какой смысл в ракете после того, как у нее заканчивается срок годности, их нужно или возвращать к производителю или утилизировать», – добавил Тихий.

Он уточнил, что прежде всего речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot.

Напомним, 3 июня президент Владимир Зеленский провел совещание относительно дополнительных путей поставки Украине систем ПВО и ракет к ним и дал указания представителям оборонных ведомств ускорить заключение контрактов.

Ранее сообщалось, что украинская оборонная компания Fire Point провела первое испытание нового зенитного перехватчика FP-7.x, который рассматривается как значительно более дешёвая альтернатива американским ракетам Patriot.

Также известно, что в мае ПВО Украины установила рекорд по перехвату вражеских дронов и ракет.

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