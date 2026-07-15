Россияне нанесли ракетный удар по Одессе, есть погибшие и пострадавшие

Общество
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Россия атаковала Одессу ракетами с тактической авиации. В результате удара погибли как минимум три человека, ещё трое пострадали.
Фото ілюстративне getty images

Утром 15 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки известно уже как минимум о трёх погибших и таком же количестве пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Как известно, об угрозе ракетного удара в городе сообщили около шести часов утра. По сообщениям из соцсетей, россияне выпустили управляемые ракеты с тактической авиации. Они кружили над морем на малой высоте и нанесли удар уже после объявления отбоя в городе.

По данным МВА, сейчас известно как минимум о трёх погибших в результате российской атаки. Ещё трое человек получили ранения. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В городе в результате ударов повреждены жилые дома. Последствия атаки уточняются.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Одессу утром в понедельник, 13 июля. В городе зафиксировали попадания по объектам транспортной инфраструктуры.

А вечером 14 июля враг атаковал окраины Сум, предварительно, с применением кассетного боеприпаса.. В результате обстрела пострадали как минимум пять человек.

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