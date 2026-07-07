США ведут переговоры с Европой о совместном производстве ракет ПВО – Reuters

Соединенные Штаты ведут переговоры с Германией и другими европейскими странами относительно совместного производства ракет AIM-120 AMRAAM компании RTX, а также создания в Европе объекта для технического обслуживания ракет PAC-3 Patriot производства Lockheed Martin.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, в случае реализации этих планов проекты позволят высвободить производственные мощности американских оборонных предприятий и помогут нарастить выпуск вооружений в США.

Ожидается, что соответствующее заявление о намерениях страны подпишут во время Форума оборонной промышленности НАТО, который пройдет на полях саммита Альянса в Анкаре 7 июля.

Ракеты PAC-3 для систем Patriot и AIM-120C-8, которые запускаются с комплексов NASAMS, а также истребителей F-16, пользуются высоким спросом в Украине. Киев использует эти системы для отражения российских атак после начала полномасштабного вторжения рф в 2022 году.

Инициатива также соответствует призывам президента США Дональда Трампа к европейским союзникам увеличить расходы на оборону и уменьшить зависимость от Вашингтона в сфере безопасности. Ранее он неоднократно призывал страны Европы покупать больше американского вооружения и даже угрожал возможным выходом США из НАТО.

В июне Трамп применил Defense Production Act для преодоления ограничений в производстве боеприпасов и укрепления цепочек поставок оружия. Это произошло на фоне опасений в США относительно способности оборонной промышленности удовлетворить растущий спрос из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее стало известно, что американская администрация изучает возможность предоставления лицензий оборонным компаниям на производство американского вооружения в Европе и Украине. В частности, Трамп может обратиться с таким предложением к компаниям в США.

Также в конце мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно получения лицензии на внутреннее производство ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.

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