Брата премьер-министра Испании признали виновным в злоупотреблении служебным положением

Суд испанского города Бадахос признал Давида Санчеса, брата премьер-министра Испании Педро Санчеса, виновным в злоупотреблении служебным положением во время нахождения на государственной должности.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, приговор испанского суда связан с назначением Санчеса в 2017 году на руководящую должность в сфере культуры в провинциальном правительстве Бадахоса.

Согласно судебному приговору, Давид Санчес признан виновным в административном правонарушении, ему запрещено занимать государственные должности в течение девяти лет.

По версии обвинения, брат главы испанского правительства получил должность, которую специально создали под него благодаря семейным связям. При этом сам премьер-министр эти обвинения отвергал, называя их частью политически мотивированной кампании, инициированной оппозиционными силами, которые, вероятно, стремятся сместить его с должности.

Суд установил, что должность руководителя музыкальных консерваторий провинции, на которую назначили Санчеса, была создана без какой-либо реальной административной необходимости, а ее введение отвечало прежде всего личным интересам брата будущего главы правительства.

«Ответчики совершили грубое и произвольное злоупотребление властью с единственной целью – предоставить преимущество конкретным лицам», – цитирует агентство судебное решение.

Также, по заключению суда, впоследствии должностные обязанности были изменены, чтобы соответствовать интересу Давида Санчеса к оперному искусству.

В то же время, суд отклонил обвинение фигуранта в торговле влиянием, которое предусматривало наказание в виде реального тюремного заключения. Отмечается, что сам Санчес в ходе судебного разбирательства отрицал все обвинения.

Reuters пишет, что решение суда еще может быть обжаловано стороной защиты.

При этом издание напоминает, что это не первый политический скандал для испанского премьера. В прошлом месяце бывшего близкого помощника Педро Санчеса по отдельному делу о коррупции приговорили к 24 годам заключения. В частности, также продолжается расследование в отношении супруги премьер-министра Бегоньи Гомес.

Напомним, в июне суд признал виновным в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге экс-депутата Одесского облсовета. Его приговорили к 4,5 годам тюрьмы.

А недавно апелляция отменила приговор ВАКС, которым бывший чиновник Киевской ОГА Сергей Андрияш был признан невиновным в злоупотреблении служебным положением, и приговорила экс-чиновника к 3 годам тюрьмы.

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