Европа будет производить дальнобойные ракеты без участия США: НАТО запускает программу на $50 млрд

Великобритания, Франция и Германия запустили масштабную инициативу НАТО стоимостью $50 млрд для создания европейских дальнобойных ударных систем без участия США. Программа должна усилить обороноспособность Европы и сократить отставание от России в сфере ракет большой дальности.

Об этом сообщает Bloomberg.

7 июля 2026, 15:12 В Европе появится центр по техобслуживанию ракет к Patriot Соединенные Штаты, Германия и еще три страны ЕС создадут в Европе центр обслуживания ракет PAC-3, которые используются для систем ПВО Patriot.

В рамках проекта европейские союзники в течение следующего десятилетия планируют разработать оружие, способное поражать цели на расстоянии более 2000 км с высокой точностью. Инициатива предусматривает объединение технологий, опыта и промышленных мощностей стран НАТО.

В настоящее время европейские арсеналы имеют ограниченное количество дальнобойных систем. Среди основных – немецкие ракеты Taurus и британско-французские Storm Shadow/SCALP, дальность которых составляет около 500 км. Часть запасов этих ракет передали Украине для ударов по военным и энергетическим объектам россии.

В НАТО отмечают, что потребность в дальнобойном оружии стала особенно актуальной после начала полномасштабной войны россии против Украины. Москва активно использует ракеты большой дальности, тогда как европейские страны имеют ограниченные возможности для аналогичных ответов.

«Эта инициатива позволит нам усилить сотрудничество между европейскими союзниками и обеспечить безопасность НАТО на годы вперед», – заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В программу войдут уже существующие проекты, в частности британско-немецкая разработка высокоточных ударных систем и создание преемника Storm Shadow/SCALP – ракеты Stratus от MBDA.

В то же время Великобритания продолжает сотрудничество с США в сфере вооружений. Лондон присоединился к американской программе Precision Strike Missile, которая предусматривает оснащение британской армии баллистическими ракетами дальностью до 500 км.

Напомним, накануне сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и еще четыре страны создадут в Европе специализированный совместный центр по техническому обслуживанию ракет PAC-3, которые используются для систем ПВО Patriot.

Также ранее мы сообщали, что американская администрация изучает возможность предоставления лицензий оборонным компаниям на производство американского вооружения в Европе и Украине. В частности, Трамп может обратиться с таким предложением к компаниям в США.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.