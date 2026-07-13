Президент прибыл в Париж и раскрыл планы своего визита

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию, где проведет ряд переговоров, посвященных усилению оборонного сотрудничества и укреплению украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

4 июня 2026, 16:45 Небеса закроет FREYA: как Украина создает свою защиту от баллистики Проект FREYA должен стать более дешевой альтернативой американскому ЗРК Patriot. К разработке системы также подключились европейские партнеры.

По словам президента, ключевым приоритетом визита станет развитие антибаллистической защиты.

«Представим партнерам нашу Антибаллистическую программу и впервые проведем встречу на уровне лидеров, советников по национальной безопасности и оборонных компаний стран, которые могут конкретными вещами приложиться к построению новой антибаллистической системы», – указал Зеленский.

Также в Париже запланирована его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и участие в заседании «Коалиции желающих». По словам президента, стороны будут работать над тем, чтобы «придать новую динамику этому формату».

Отдельную программу будет иметь первая леди Елена Зеленский. Она встретится с новым генеральным директором ЮНЕСКО, чтобы обсудить дальнейшее развитие стратегического партнерства и расширение сотрудничества между Украиной и организацией.

Кроме того, украинские военнослужащие примут участие в военном параде по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии.

Напомним, в начале июня стало известно, что компания Fire Point провела испытания противобаллистической ракеты для комплекса ПВО FREYA.

Кроме того, по словам министра обороны Михаила Федорова, Украина испытывает лазерную ПВО, которая уже показала первые результаты.

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