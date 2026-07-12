Российский удар по Сумам: количество пострадавших превысило 40 человек

Общество
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В Сумах в результате российского авиаудара 11 июля количество пострадавших возросло до 43, пять человек остаются в тяжелом состоянии.
t.me/hryhorov_oleg

По состоянию на воскресенье, 12 июля, в Сумах в результате вчерашнего российского авиаудара количество пострадавших возросло до 43 человек, из них пятеро раненых остаются в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.

Согласно его словам, уже сутки в Сумах не прекращается работа по оказанию помощи людям и восстановлению поврежденного после российской атаки.

«Уже 43 человека обратились за медицинской помощью, пятеро из них остаются в тяжелом состоянии», – заявил руководитель области.

За день уже закрыто более 300 поврежденных оконных и балконных конструкций, а сотни семей получили строительные материалы, гуманитарную, юридическую и психологическую помощь.

Григоров подчеркнул, что на месте авиаудара работали спасатели, полицейские, медики, коммунальные и аварийные службы, которые спасали людей, ликвидировали пожары, расчищали территорию и восстанавливали поврежденные сети. Он добавил, что уже ночью в Сумах удалось восстановить движение транспорта и водоснабжение.

Напомним, 11 июля враг сбросил на город три управляемые авиабомбы. Ранее было известно о пяти жертвах и 30 пострадавших.

Также сообщалось, что утром 11 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Под атакой оказался объект гражданской инфраструктуры, в результате удара погибли два человека, еще один мужчина пострадал.

В воскресенье, 12 июля, российские оккупационные войска атаковали беспилотником пожарную часть в Богодухове на Харьковщине, в результате чего ранения получили трое спасателей.

Как известно, российские оккупационные войска сегодня днем, 12 июля, атаковали беспилотниками Никополь Днепропетровской области. В результате атаки пострадали четверо гражданских.

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