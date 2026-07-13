Евросоюз в первой половине 2026 года закупил рекордные объемы СПГ из россии – аналитики

Страны Европейского Союза в первой половине 2026 года импортировали рекордный объем сжиженного природного газа из российского проекта «Ямал СПГ», несмотря на подготовку к полному отказу от газа из рф.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

29 июня 2026, 16:16 Россия пополнила теневой флот танкером для транспортировки СПГ – Bloomberg Россия продолжает расширять свой теневой флот для обхода западных санкций. Так, недавно Кремль привлек к перевозке СПГ танкер Arctic Express.

За январь-июнь страны ЕС закупили 9,89 млн тонн СПГ из Ямал СПГ, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам неправительственной организации Urgewald, стоимость этих поставок могла составить 6 млрд евро.

Крупнейшими покупателями стали Франция, импортировавшая 3,6 млн тонн, Бельгия – 2,9 млн тонн и Испания – 2,7 млн ​​тонн. В FT отмечают, что именно европейский рынок остается ключевым для работы крупнейшего российского производителя СПГ.

«Экспорт из «Ямал СПГ» зависит от небольшого специализированного флота, европейских портов и европейских транспортных услуг. Европа продолжает обеспечивать все три составляющие», – указал представитель Urgewald Себастьян Рэттерс.

При этом поставки СПГ в Азию за первое полугодие сократились на 74% – до чуть более 510 тысяч тонн. Одной из причин называют опасения международных судоходных, страховых и финансовых компаний по поводу рисков, связанных с санкциями ЕС.

Стоит отметить, что действующие европейские правила разрешают импорт российского СПГ только по долгосрочным контрактам. С 1 января 2027-го в ЕС вступит в силу запрет на такие поставки, а позже в том же году года будет прекращен и импорт российского трубопроводного газа.

Вместе с тем, в мае сообщалось, что власти Индии отказались от предложения россии приобрести сжиженный природный газ, подпадающий под санкции США.

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