Тело 12 дней пролежало в морге: на Львовщине мужчина умер через сутки после мобилизации

На Львовщине проверяют обстоятельства смерти мужчины, который, по словам родных, умер уже на следующий день после мобилизации.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Омбудсман отметил, что к нему обратилась семья умершего мужчины. Они сообщили, что 13 июня 2026 года их отца мобилизовали работники Шептицкого РТЦК и СП, а уже 14 июня он умер.
Родные утверждают, что о смерти мужчины им не сообщили. По их словам, тело почти 12 суток находилось в морге, а информацию об открытии уголовного производства и процессуальные документы семье не предоставили.
Во время осмотра тела, как отмечает семья, они обнаружили многочисленные телесные повреждения, в частности гематомы в области печени и селезенки, а также травмы конечностей. По их мнению, эти повреждения не согласуются с официальной причиной смерти.
В то же время в заключении судебно-медицинской экспертизы причиной смерти указана гипертрофическая кардиомиопатия. При этом незадолго до мобилизации военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к прохождению военной службы.
Учитывая эти обстоятельства, представитель омбудсмена во Львовской области уже направил официальный запрос в Львовский областной ТЦК и СП с требованием предоставить полную информацию по этому случаю.
«Каждая такая история должна быть тщательно проверена. Если были допущены нарушения, каждый причастный должен понести ответственность в рамках закона. Семья имеет право знать правду. А общество должно получить честные и исчерпывающие ответы», – подчеркнул Дмитрий Лубинец.
Напомним, ранее сообщалось, что количество официальных обращений относительно возможных нарушений прав человека со стороны представителей ТЦК и СП за последние годы подскочило более чем в 300 раз.
Только за первые пять месяцев текущего года Офис Омбудсмена зафиксировал более 3 тысяч официальных жалоб на неправомерные действия военкоматов.
В частности, во время проверки Тернопольского ТЦК Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обнаружил грубые нарушения. В частности, там удерживали лиц с психическими расстройствами и инвалидностью, которые вообще не подлежат мобилизации.
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