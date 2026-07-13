Верховный суд пересмотрит закрытие дела трех экс-полицейских из Киева

Верховный суд пересмотрит решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда о закрытии уголовного производства двух бывших следователей Подольского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Киев Дениса Невеселова и Эдуарда Макарчука, а также экс-оперуполномоченного Управление противодействия наркопреступности ГУ НП в Киеве Романа Москальца о получении 50 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Такое решение 7 июля принял Кассационный уголовный суд, «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновными экс-полицейских Невеселова, Макарчука и Москальца. Всем обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 9 лет с запретом занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года и с конфискацией 1/2 доли принадлежащего им на праве собственности имущества.

Апелляционная палата ВАКС приговор отменила и закрыла дело трех экс-полицейских в связи с истечением срока досудебного расследования после уведомления о подозрении. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал кассационную жалобу на это решение.

«Закончить подготовку и назначить кассационное рассмотрение уголовного производства по кассационной жалобе прокурора САП на определение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 15 декабря 2025 года в отношении (Невеселова, Макарчука и Москальца – ред.) на 12:30 10 декабря 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, в НАБУ передали дело двух следователей и оперуполномоченного полиции в Киеве. По версии следствия, указанные обвиняемые требовали от гражданина, который имел статус подозреваемого в расследуемом ими уголовном производстве по факту сбыта прекурсоров, неправомерную выгоду в размере 50 тысяч долларов. Иначе они угрожали совершить действия, связанные с ограничением прав, свобод и законных интересов подозреваемого.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.