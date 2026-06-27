Врачу в Киеве объявили подозрение из-за смерти военного после травмы грудной клетки

Правоохранители сообщили о подозрении хирургу Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, которого следствие связывает со смертью 43-летнего военнослужащего после ненадлежащего лечения травмы грудной клетки.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре и Полиции города Киева.

По данным следствия, военный обратился в медучреждение после полученной во время отпуска травмы. Во время осмотра врач обнаружил перелом ребра и повреждение локтевого сустава, однако вместо госпитализации назначил амбулаторное лечение с обезболивающими и противовоспалительными препаратами.

Впоследствии пациенту было рекомендовано продолжить лечение у семейного врача. После этого он вернулся в воинскую часть, где через несколько дней умер в местной больнице.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала закрытая травма грудной клетки с переломами ребер и повреждением внутренних органов, что вызвало осложнения и интоксикацию организма.

Правоохранители отмечают, что надлежащая диагностика и лечение могли предотвратить летальный исход. В частности, у пациента был проведен рентген только в одной проекции вместо необходимых двух.

Врачу инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1 ст. 140 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы до трех лет с дополнительным запретом занимать определенные должности.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция разоблачили восемь новых схем для уклонистов и задержали 22 организаторов, в том числе сотрудника госучреждения и представителей ВВК.

Также на Днепропетровщине подозрение получили двое работников ТЦК из-за резонансного случая с принудительным задержанием гражданина и непредоставлением ему медицинской помощи после внезапного ухудшения самочувствия.

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