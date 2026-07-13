По меньшей мере половина населения Украины знает о деятельности военных подразделений и бригад, которые даже не имеют масштабного медийного сопровождения и замыкают список из 44 военных организаций.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких до 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Такие результаты подтверждают глубокую интеграцию военной тематики в повседневную жизнь украинцев и высокое внимание населения к каждому отдельному военному институту.

13 июля 2026, 12:18 Операторы СБС поразили еще 15 судов «теневого флота» россии Силы беспилотных систем в течение ночи поразили 15 судов российского теневого флота и 9 энергоузлов-подстанций различной мощности на территории Крыма и ВО территориях рф.

Безусловное лидерство по уровню узнаваемости среди военных подразделений/бригад завоевывает пятерка брендов, чей показатель превышает 84%.

Первую строчку удерживает 12-я бригада специального назначения НГУ «Азов» с показателем 91% (не знают только 9%). За ней идут 108-й отдельный штурмовой батальон «Волки Да Винчи» – 89% и 414-я отдельная бригада «Птицы Мадьяра» – 85%.

Аналогично высокие и тождественные результаты медийного присутствия демонстрируют 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр» (85%) и Объединенная штурмовая бригада Нацполиции «Лють» (84%).

Также высокую планку в 82% держат 3-я отдельная штурмовая бригада и спецподразделение ГУР «Кракен», к которым вплотную приближается 13-я бригада НГУ «Хартия» с показателем 80%.

Во вторую мощную группу вошли подразделения/бригады, о деятельности или названии которых знает от 70 до 75%. Это: 47-я бригада «Маґура» (75%), 72-я бригада им. Черных Запорожцев (73%), а также Русский добровольческий корпус (73%).

К условному же концу списка вошли подразделения, уровень знания о которых зафиксирован на уровне ниже 60% среди опрошенных. Однако этот показатель не опускается ниже 50%.

Сюда относятся 46-я аэромобильная бригада (59%), 413-й полк БпС «Рейд» (58%), 53-я механизированная им. Владимира Мономаха (58%) и 1-я Президентская бригада НГУ «Буревій» (58%).

Чуть менее 58% набрали 3-я танковая Железная бригада (57%), Подразделение «Тимура» (56%), 15-я бригада НГУ «Кара-Даг» (56%), а также 1-я танковая Северская (55%) и 14-я механизированная им. князя Романа Великого (55%).

А последние позиции с наименьшей узнаваемостью среди предложенных подразделений/бригад занимают спецподразделение «Артан» (54%), 20-я бригада НГУ «Любарт» (54%), 110-я механизированная им. Марка Безручко (54%).

Замыкает рейтинг отдельный отряд «Lasar’s group», о котором знает ровно половина опрошенных (50%).

Стоит отметить, что результаты исследования фиксируют уникально высокий уровень доверия к командующим бригад/подразделений.

Общенациональный тренд четко указывает на отсутствие в обществе разочарования или критического отношения к командирам.

Показатели открытого негатива (вариант «вызывает негативные эмоции») и обвинений в чрезмерном пиаре (вариант «преимущественно медийная фигура») во всем списке предложенных для оценки командиров являются единичными и в основном не превышают символические 1–4%.

Двумя исключениями, не превысившими отметку в 8%, стали Андрей Билецкий с 8% пиара и 4% негатива и Евгений Карась – с 6% пиара и 6% негатива. Вероятно, это обусловлено их длительным и специфическим довоенным публичным бэкграундом.

Таким образом, командиры делятся в рейтинге не по уровню критики, а по степени своей медийной известности и масштабу непосредственного признания их как боевых авторитетов.

Напомним, «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного деятельности военных подразделений и командующих.

Кроме этого, мы сообщали, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди не только информирует о работе бойцов своего подразделения, но и заявил о разоблачении чиновника группировки СБС, который, по данным внутренней безопасности, получил взятку в размере 2 тысяч долларов за трудоустройство военнослужащего в структуру.

Также стало известно, что военные 12-я бригады специального назначения «Азов» нанесли удар по скрытой базе материально-технического обеспечение российских войск в оккупированной Новоамвросиевке Донецкой области.

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